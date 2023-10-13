Глава МИД Ирана обсудит в Бейруте шаги по деэскалации конфликта в Газе

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с рабочим визитом в Ливан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дипломат сделал остановку в Бейруте на пути в Дамаск, куда он поедет на автомобиле через горный перевал. Абдоллахиян встретится с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, спикером парламента Набихом Берри и генеральным секретарем шиитской партии «Хезболлах» шейхом Хасаном Насруллой.

На встречах будут обсуждаться меры по деэскалации конфликта между Израилем и палестинскими группировками в Газе. Собеседник агентства отметил, что правительство республики обеспокоено напряженной обстановкой на ливано-израильской границе. В Бейруте стремятся не допустить втягивания Ливана в конфликт с Израилем из-за событий в Газе.