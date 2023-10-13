МИД Ирана не исключает открытия других фронтов против Израиля

Израиль и его союзники понесут ответственность за последствия своих нападений на палестинский народ. Об этом заявил по прибытии в Бейрут министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, которые привел телеканал Al Mayadeen, исламские государства "не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль". "В условиях, когда не прекращается агрессия и осада сектора Газа, нельзя исключать открытия других фронтов [против Израиля], - подчеркнул глава иранского МИД. - Такая вероятность существует".