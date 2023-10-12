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Нетаньяху заявил, что в плен ХАМАС попал родственник его советницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в плен к палестинскому движению ХАМАС попал племянник его советницы. Об этом сообщает Kikar.

Нетаньяху заявил, что в плен ХАМАС попал родственник его советницы
© globallookpress.com

Помимо этого Нетаньяху заявил, что день атаки ХАМАС на Израиль является «самым ужасным днём для еврейского народа со времён холокоста». Он подчеркнул, что Израиль намерен уничтожить всех представителей ХАМАС, а также не намерен вести с ними переговоры.

«Это война за наш дом, и она должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС», — заявил он.

7 октября Израиль стал целью крупномасштабной атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. В ответ на агрессию израильские власти объявили о переходе страны в режим войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.

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