Нетаньяху заявил, что в плен ХАМАС попал родственник его советницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в плен к палестинскому движению ХАМАС попал племянник его советницы. Об этом сообщает Kikar.

Помимо этого Нетаньяху заявил, что день атаки ХАМАС на Израиль является «самым ужасным днём для еврейского народа со времён холокоста». Он подчеркнул, что Израиль намерен уничтожить всех представителей ХАМАС, а также не намерен вести с ними переговоры.

«Это война за наш дом, и она должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС», — заявил он.