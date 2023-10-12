Парижане вышли на акцию в поддержку Палестины вопреки запрету властей

Жители Парижа вышли на акцию в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что несколько сотен протестующих собрались на площади Республики. Некоторые из них несут в руках флаги Палестины и плакаты с призывами остановить Израиль. Кроме того, протестующие выкрикивают кричалки в поддержку Палестины, а также антиизраильские лозунги.

Толпу протестующих пытается разогнать полиция. По имеющейся информации, против собравшихся применили слезоточивый газ, резиновые дубинки и водомёты.