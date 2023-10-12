Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector

НАТО не имеет информации о причинах произошедшего с газопроводом Balticconnector, который проходит между Эстонией и Финляндией, поэтому делать выводы преждевременно. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, главы Минобороны НАТО обсудили повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море и «выразили полную солидарность Эстонии и Финляндии в их работе по установлению фактов».

«Страны НАТО обмениваются информацией и поддерживают эти усилия. Если будет доказано, что речь идет о намеренном нападении на критическую инфраструктуру, то это будет серьезным инцидентом и вызовет общий решительный ответ», — сказал Столтенберг.