Джонсон признался, что остается русофилом
Бывший премьер-министр Великобритании (с 2019 по 2022 год) Борис Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой.
"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - сказал он в интервью на украинском телеканале "Рада", отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре в нынешних условиях.
Джонсон также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мне, наверное, не стоит говорить, как мы поддерживаем связь, но мы ее поддерживаем", - добавил он.
Зеленский ранее называл Джонсона своим другом.
Джонсон еще в 2017 году, будучи в должности главы МИД Великобритании, назвал себя "убежденным русофилом". Он отмечал, что у него были предки в Москве.