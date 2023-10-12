Джонсон признался, что остается русофилом

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - сказал он в интервью на украинском телеканале "Рада", отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре в нынешних условиях.