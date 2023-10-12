Кирби: У США нет желания воевать на стороне Израиля
У США не ни желания, ни намерений участвовать в войне на стороне Израиля. Такое заявление сделал в четверг, 12 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
— Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте, — передает его слова РИА Новости.
Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер также сообщил, что США не рассматривают возможность участия своих военных в операциях по спасению израильских пленных.
Военные действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября. Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа превысило 1400 человек.
Михаль Охана, выжившая после нападения боевиков ХАМАС во время музыкального фестиваля Nature Party, рассказала, как произошла трагедия.
Президент Израиля Ицхак Герцог также заявлял, что такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».