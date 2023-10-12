Кирби: У США нет желания воевать на стороне Израиля

У США не ни желания, ни намерений участвовать в войне на стороне Израиля. Такое заявление сделал в четверг, 12 октября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте, — передает его слова РИА Новости.

Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер также сообщил, что США не рассматривают возможность участия своих военных в операциях по спасению израильских пленных.

Военные действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября. Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа превысило 1400 человек.

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