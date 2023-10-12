МАГАТЭ отреагировало на «ядерный инцидент» в Израиле

Международное агентство по атомной энергетике ( МАГАТЭ ) не получало информацию ни о каких ядерных происшествиях в Израиле , сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ядерном исследовательском центре Израиля в городе Димона произошел «ядерный инцидент».

Мы не получали какую-либо информацию, связанную с указанной публикацией, — сообщили в агентстве на запрос журналистов.

Накануне издание Jerusalem Post сообщило об «инциденте в сфере безопасности», который произошел в городе Димона на юге Израиля. Отмечается, что там располагается Ядерный исследовательский центр Израиля с реактором. При этом никаких подробностей газета не раскрыла, развитие этой истории не последовало.