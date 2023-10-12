США объявили о планах по эвакуации американцев из Израиля

Власти США в пятницу, 13 октября, начнут эвакуацию из Израиля американских граждан, рассказал на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, глава Соединенных Штатов Джо Байден поручил помощникам оказать всю необходимую помощь гражданам США, желающим покинуть Израиль.

Эвакуация будет осуществляться в Европу чартерными рейсами, уточнил Кирби. Он добавил, что прорабатываются детали этого шага.

Напомним, что на Ближнем Востоке 7 октября началось противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС. На фоне этого ряд стран начал эвакуацию своих граждан из страны.

Так, 10 октября началась массовая эвакуация граждан Южной Кореи. Согласно сообщению корейских СМИ, 191 гражданин рейсом авиакомпании Korean Air вылетел из Тель-Авива. Еще 27 граждан РК выехали из Израиля на территорию третьих стран.

Кроме того, Индия запустила операцию под названием Ajay с целью эвакуации граждан, Польша заявила о планах по отправке военно-транспортных самолетов С-130 Hercules, Франция и Германия объявили об организации спецрейсов.