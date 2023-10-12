Кнессет Израиля одобрил правительство военного времени

Правительство военного времени, экстренно сформированное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиционной партии "Национальное единство" Бенни Ганцем, в четверг получило одобрение Кнессета. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"За" проголосовало 66 депутатов 120-местного законодательного органа. При этом не было ни одного голоса "против".