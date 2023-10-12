Кнессет Израиля одобрил правительство военного времени
Правительство военного времени, экстренно сформированное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиционной партии "Национальное единство" Бенни Ганцем, в четверг получило одобрение Кнессета. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
"За" проголосовало 66 депутатов 120-местного законодательного органа. При этом не было ни одного голоса "против".
В новое правительство в качестве министров без портфелей вошел сам Ганц и его сопартиец Гади Айзенкот (оба были начальниками штаба ЦАХАЛ). Они присоединятся к Нетаньяху и действующему минобороны Израиля Йоаву Галанту, перед которыми стоит одна цель - преодолеть сложившийся кризис.