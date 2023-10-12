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Эрдоган назвал условие для урегулирования палестино-израильского конфликта

Единственным способном урегулировать текущий конфликт на Ближнем Востоке является признание Палестины независимым государством. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган назвал условие для урегулирования кризиса в Газе
© Газета.Ru

Глава республики сделал такое заявление в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом он подчеркнул, что Анкара принимает все возможные меры для скорейшего завершения боевых действий в регионе.

«Наш президент заявил, что основой решения проблемы является выполнение обещаний, данных Палестине, и лидерство международного сообщества в создании независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — указано в сообщении, распространенном администрацией турецкого лидера.

В то же время Эрдоган отметил, что его страна готова взять на себя роль посредника при урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС нанесли удары по израильской территории, выпустив несколько тысяч ракет. Тогда же представители движения заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

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После этого в Израиле было введено чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на действия ХАМАС сообщила о начале собственной операции, получившей название «Железные мечи». «Газета.Ru» следит за развитием событий в регионе.

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