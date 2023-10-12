Эрдоган назвал условие для урегулирования кризиса в Газе

Единственным способном урегулировать текущий конфликт на Ближнем Востоке является признание Палестины независимым государством. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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Глава республики сделал такое заявление в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом он подчеркнул, что Анкара принимает все возможные меры для скорейшего завершения боевых действий в регионе.

«Наш президент заявил, что основой решения проблемы является выполнение обещаний, данных Палестине, и лидерство международного сообщества в создании независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — указано в сообщении, распространенном администрацией турецкого лидера.

В то же время Эрдоган отметил, что его страна готова взять на себя роль посредника при урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС нанесли удары по израильской территории, выпустив несколько тысяч ракет. Тогда же представители движения заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».