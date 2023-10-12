Соединенные Штаты активно участвуют в военной помощи для Израиля . При этом страна продолжает поддерживать Украину . Об этом сообщает глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

«США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы „Железный купол“, но продолжат поддерживать и Украину», — заявил Остин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там он выступил с отчаянной просьбой не прекращать поставки военной помощи для Киева на фоне войны Израиля и Палестины.