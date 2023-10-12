Власти Германии заявили о поддержке Израиля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в Берлине с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

"Канцлер Шольц подтвердил, что Германия незыблемо находится на стороне Израиля и самым решительным образом осуждает террористическую атаку. Израиль имеет закрепленное в международном праве право защищать себя и своих граждан", - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

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"Другим ключевым пунктом разговора была судьба задержанных ХАМАС заложников, среди которых находятся и граждане Германии. Канцлер Шольц подчеркнул, что на ХАМАС лежит вся полнота ответственности за здоровье заложников. Он потребовал их скорейшего освобождения", - говорится в сообщении. "В этой связи канцлер оценил гуманитарные усилия Катара. Была достигнута договоренность оставаться в тесном контакте по этому вопросу", - отметили в кабмине.

Германия в палестино-израильском конфликте может занять только позицию на стороне Израиля. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке.

"На данный момент у Германии есть только одно место: место рядом с Израилем", - сказал Шольц.

При этом он подчеркнул, что безопасность Израиля должна быть восстановлена и "поэтому Израиль должен быть в состоянии защитить себя".

"Мы ясно заявляем, что, согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от этого варварского нападения", - констатировал канцлер ФРГ.

В то же время он подтвердил, что среди заложников ХАМАС находятся несколько граждан Германии.

Правительство Германии намерено запретить в стране деятельность движения ХАМАС, а также организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, информируют авторы RT.

«МВД ФРГ планирует ввести запрет на деятельность ХАМАС в Германии», — приводит издание слова Шольца.

По его словам, члены Samidoun «открыто прославляют жестокие террористические акции», в связи с чем это объединение в ФРГ тоже будет запрещено.

Помимо того, Шольц назвал постыдным отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС. Канцлер Германии пообещал пересмотреть сотрудничество с палестинскими территориями и решить вопрос о возможном сокращении финансовой помощи, передает «Газета.ру».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты вступятся за Израиль в случае атаки на него других государств или террористов, передает ТАСС.

«Мы повторим кристально-ясное предупреждение, с которым президент Байден выступил вчера. Оно обращено к любому противнику: будь то государство или внегосударственное образование. Не стоит! США поддержат Израиль», — сказал он.

Также Энтони Блинкен заявил, что Израилю в борьбе с группировкой ХАМАС нужно избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

12 октября Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле.

Канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху провел встречу с Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Израиль имеет право на самооборону, однако не должен прибегать к мерам, которые могут расцениваться как преступление против человечности. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

"Объявленное [Израилем] полное уничтожение [структур палестинского движения ХАМАС] свидетельствует о намерении совершать военные преступления. Измор - это преступление, это может расцениваться как преступление против человечности", - сказала она в интервью британскому телеканалу Sky News.

Альбанезе отметила, что право на самооборону не предполагает "неизбирательные атаки в отношении гражданских лиц". По ее мнению, причина обострения арабо-израильского конфликта состоит в "угнетении палестинского народа".

Летом Альбанезе, представляя свой доклад на проходившей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщила, что более 800 тыс. палестинцев подверглись с 1967 года арестам в Израиле. Эксперт указала, что, по состоянию на июль 2023 года, в израильских тюрьмах содержались 5 тыс. палестинцев, включая 160 детей. Около 1,1 тыс. палестинцев находились в заключении без предъявления обвинения или судебного решения.

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе заслушали брифинг главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта по видеосвязи и объявили, что Израиль "не останется в одиночестве", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку", - сказал Столтенберг.

Согласно заявлению пресс-службы альянса, Галант проинформировал НАТО "о зверствах, которые боевики ХАМАС совершили против гражданских лиц Израиля и ряда стран НАТО".

Министры подтвердили позицию НАТО, заключающуюся в том, что Израиль "имеет право на самооборону", а боевики ХАМАС "должны немедленно освободить всех заложников". Кроме того они подчеркнули, что "никакая страна или организация не должны пытаться воспользоваться ситуацией или способствовать эскалации конфликта".

Ранее Столтенберг сообщил, что отдельные страны НАТО начали оказание помощи Израилю путем обмена разведданными.

Союзники по НАТО предоставляют помощь Израилю в его действиях против ХАМАС, однако альянс не задействован напрямую в конфликте. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

По словам Столтенберга, министр обороны Израиля проинформировал коллег по НАТО "про ужасное нападение ХАМАС и продолжающийся ответ Израиля".

"Союзники решительно осуждают эти атаки и призывают освободить всех заложников. Израиль имеет право защищать себя, и необходима защита гражданского населения. Союзники ясно объявили о предоставлении практической помощи Израилю", - сказал он.

При этом "НАТО не является частью конфликта, не задействована в конфликте", уточнил он.

Генсек подчеркнул, что "очень важно защищать гражданских лиц и соблюдать международные гуманитарные нормы".

Операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа проходят в полном соответствии с нормами международного права, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Его цитирует ТАСС.

«Израиль соблюдает международное право, действует в соответствии с нормами международного права. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал он, добавив, что все обвинения в военных преступлениях «вырваны из контекста».

Ранее Независимая комиссия ООН начала расследование по сбору доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября.

Ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Хезболла» — это совсем другая история. Здания в Тель-Авиве падут. В Тель-Авиве погибнут сотни людей. У них гораздо больше возможностей, чем у ХАМАС, — предупредил Йоэль Гузански, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам террористической организации «Хезболла».

Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».