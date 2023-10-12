США предложили Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода

"Я в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я поддерживаю связь со своими коллегами в Финляндии и Эстонии. Они проводят расследование. Поскольку они проводят расследование, я не буду строить предположения о том, кто мог быть к этому причастен. Думаю, что правильнее всего будет дождаться результатов расследования. Мы предложили Финляндии свою помощь, все, что им необходимо для проведения этого расследования", - ответил глава Пентагона.