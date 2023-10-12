$99.98+0.05105.95+0.27

Пока вы не уснули: влияние указа Путина на курс рубля и причина сигнала тревоги с российских лайнеров

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Названа причина массовых сигналов тревоги с российских самолетов

Сигналы тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров начали поступать в связи со сбоем в электронной системе отслеживания самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По словам собеседника агентства, происшествий с самолетами не произошло. Подчеркивается, что все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Читать новость полностью

Представители Wildberries и банков вызваны в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries и банков из-за очередного обновления на торговой площадке, после которого при оплате картами Visa и Mastercard с покупателей взимается комиссия в размере 3% от стоимости покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читать новость полностью

Аналитик высказался о влиянии указа Путина по валютной выручке на рубль

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение о возвращении в России обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми экспортерами РФ по внешнеторговым договорам.

Читать новость полностью

СМИ: в секторе Газа погиб один из главарей «Исламского джихада»

В ходе израильских обстрелов сектора Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом со ссылкой на данные телеканала Al Jazeera пишет ТАСС. По сведениям, полученным телеканалом, Шехаб погиб вместе с семьей в результате удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа.

Читать новость полностью

МИД предостерег Финляндию от изъятия имущества граждан России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст «должный ответ», если Финляндия начнет изымать имущество россиян. Об этом сообщается на сайте МИД. Захарова прокомментировала заявление финского министра юстиции Лины Мери о планах властей упростить конфискацию недвижимости у россиян. Она заявила, что граждане РФ «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» - из-за проблем с проведением платежей они не уплачивают налоги и не оплачивают счета.

Читать новость полностью

ФСБ заявила о предотвращении теракта в воинской части Архангельска

В Архангельске сотрудники ФСБ, управления по Северному флоту и полиция предотвратили попытку поджога военной техники на территории воинской части. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону пишет «Интерфакс». По данным спецслужбы, теракт пытался осуществить 18-летний гражданин России.

Читать новость полностью

Спутниковая связь Starlink появится на обычных смартфонах

Unsplash

На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX теперь есть раздел, который посвящен будущему сервису Direct to Cell. Он даст возможность осуществлять отправку через спутники текстовых и голосовых сообщений, а также файлов с обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE, передает 3Dnews.ru.

Читать новость полностью

СМИ сообщили о резком росте цен на зимнюю резину в России

Telegram-канал Mash рассказал, что в России резко подорожали зимние шины. По данным Mash, стоимость Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и других зарубежных марок выросла в полтора-два раза, а отечественные шины стали на 20 процентов дороже. Рост цен связан с усложнившейся логистикой, падением курса рубля, а также с ростом цен на сырье и с исчезновением технологий, отмечает Mash.

Читать новость полностью

Космический телескоп Euclid сделал тестовые изображения

Космическому телескопу Euclid удалось сделать тестовые изображения. Об этом сообщает Ixbt.com. Согласно прогнозам, первые научные результаты опубликуют в январе 2024 года. Миссия предполагает, что Euclid исследует темную материю и темную энергию для углубления понимания эволюции Вселенной.

Читать новость полностью

Четыре футболиста из Второй лиги попали в ДТП, один из них погиб

Пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

Футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» Евгений Ситников погиб в ДТП в возрасте 33 лет. Как сообщает пресс-служба ФК «Амкар Пермь», авария произошла минувшей ночью на трассе Пермь — Екатеринбург.

Читать новость полностью

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости