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Названа причина массовых сигналов тревоги с российских самолетов

Сигналы тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров начали поступать в связи со сбоем в электронной системе отслеживания самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По словам собеседника агентства, происшествий с самолетами не произошло. Подчеркивается, что все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Представители Wildberries и банков вызваны в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries и банков из-за очередного обновления на торговой площадке, после которого при оплате картами Visa и Mastercard с покупателей взимается комиссия в размере 3% от стоимости покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Аналитик высказался о влиянии указа Путина по валютной выручке на рубль

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение о возвращении в России обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми экспортерами РФ по внешнеторговым договорам.

СМИ: в секторе Газа погиб один из главарей «Исламского джихада»

В ходе израильских обстрелов сектора Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом со ссылкой на данные телеканала Al Jazeera пишет ТАСС. По сведениям, полученным телеканалом, Шехаб погиб вместе с семьей в результате удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа.

МИД предостерег Финляндию от изъятия имущества граждан России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст «должный ответ», если Финляндия начнет изымать имущество россиян. Об этом сообщается на сайте МИД. Захарова прокомментировала заявление финского министра юстиции Лины Мери о планах властей упростить конфискацию недвижимости у россиян. Она заявила, что граждане РФ «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» - из-за проблем с проведением платежей они не уплачивают налоги и не оплачивают счета.

ФСБ заявила о предотвращении теракта в воинской части Архангельска

В Архангельске сотрудники ФСБ, управления по Северному флоту и полиция предотвратили попытку поджога военной техники на территории воинской части. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону пишет «Интерфакс». По данным спецслужбы, теракт пытался осуществить 18-летний гражданин России.

Спутниковая связь Starlink появится на обычных смартфонах

Unsplash

На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX теперь есть раздел, который посвящен будущему сервису Direct to Cell. Он даст возможность осуществлять отправку через спутники текстовых и голосовых сообщений, а также файлов с обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE, передает 3Dnews.ru.

СМИ сообщили о резком росте цен на зимнюю резину в России

Telegram-канал Mash рассказал, что в России резко подорожали зимние шины. По данным Mash, стоимость Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и других зарубежных марок выросла в полтора-два раза, а отечественные шины стали на 20 процентов дороже. Рост цен связан с усложнившейся логистикой, падением курса рубля, а также с ростом цен на сырье и с исчезновением технологий, отмечает Mash.

Космический телескоп Euclid сделал тестовые изображения

Космическому телескопу Euclid удалось сделать тестовые изображения. Об этом сообщает Ixbt.com. Согласно прогнозам, первые научные результаты опубликуют в январе 2024 года. Миссия предполагает, что Euclid исследует темную материю и темную энергию для углубления понимания эволюции Вселенной.

Четыре футболиста из Второй лиги попали в ДТП, один из них погиб

Пресс-служба ФК "Амкар Пермь"