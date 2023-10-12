Число погибших в секторе Газа достигло 1448
Число жертв израильских бомбардировок сектора Газа достигло 1448, из них не меньше 447 детей и 248 женщин. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на минздрав Палестины.
Ранее в ведомстве заявили, что медицинские учреждения Газы заполнены ранеными детьми и женщинами, после того, как израильская авиация нанесла удары по прибрежной части анклава.
Еще 11 октября в минздраве заявили, что будут нормировать оказание медицинских услуг из-за перебоев с электроэнергией и отсутствия медикаментов.