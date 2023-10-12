Число погибших в секторе Газа достигло 1448

Число жертв израильских бомбардировок сектора Газа достигло 1448, из них не меньше 447 детей и 248 женщин. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на минздрав Палестины.

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Ранее в ведомстве заявили, что медицинские учреждения Газы заполнены ранеными детьми и женщинами, после того, как израильская авиация нанесла удары по прибрежной части анклава.