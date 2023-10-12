Детей мэра Львова заметили за рубежом

Детей мэра Львова Андрея Садового заметили за границей, судя по всему, они достигли призывного возраста. Об этом сообщает издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

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Издание пишет, ссылаясь на фотографии старшего сына Садового Ивана-Павла, размещенные в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что 21-летний юноша учится в Ноттингеме, Великобритания. Там же он работает маркетологом.

Его младший брат 19-летний Тадей-Лука также размещает фотографии, сделанные явно не на Украине.

Страна.ua напоминает, что в 2022 году мэр Львова обещал, что его дети будут служить в Вооруженных силах Украины.