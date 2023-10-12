Херш назвал премьера Израиля ходячим мертвецом

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришел конец. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.

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«Нетаньяху пришел конец. Он ходячий мертвец», — считает Херш.

Журналист счел, что премьер вскоре потеряет свой пост. По его словам, он сможет продержаться еще месяц или два — до тех пор, пока идут активные боевые действия.

Херш также отметил, что вера Нетаньяху в то, что он может контролировать ХАМАС, поставила под угрозу безопасность Израиля и стала причиной кровавой войны.

Ранее эксперты заявили о провале израильской армии в ходе вторжения ХАМАС. ЦАХАЛ готовился к ракетным обстрелам и нестандартным способам ведения войны, а не к обычному наземному вторжению.

Провал признал и начальник Генерального штаба израильской армии. Он заявил, что ЦАХАЛ не справился с задачами по обеспечению безопасности страны 7 октября.