Столтенберг сделал заявление о роли НАТО в конфликте в Израиле

Союзники по НАТО предоставляют помощь Израилю в его действиях против ХАМАС, однако альянс не задействован напрямую в конфликте. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

По словам Столтенберга, министр обороны Израиля проинформировал коллег по НАТО "про ужасное нападение ХАМАС и продолжающийся ответ Израиля".

"Союзники решительно осуждают эти атаки и призывают освободить всех заложников. Израиль имеет право защищать себя, и необходима защита гражданского населения. Союзники ясно объявили о предоставлении практической помощи Израилю", - сказал он.

При этом "НАТО не является частью конфликта, не задействована в конфликте", уточнил он.