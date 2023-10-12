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В Израиле опознали более 850 тел мирных граждан

Тела по меньшей мере 854 мирных граждан и 222 военнослужащих опознали в Израиле.

В Израиле опознали более 850 тел мирных граждан
© globallookpress.com

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, большая часть тел, опознанных близкими, будет похоронена до наступления священного для евреев дня отдыха - шаббата, который начнется вечером пятницы.