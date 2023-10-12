В Израиле опознали более 850 тел мирных граждан

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ Израиле опознали более 850 тел мирных гражданТАСС12 октября, 16:44Тела по меньшей мере 854 мирных граждан и 222 военнослужащих опознали в Израиле.© globallookpress.comОб этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.По ее данным, большая часть тел, опознанных близкими, будет похоронена до наступления священного для евреев дня отдыха - шаббата, который начнется вечером пятницы.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиСтолтенберг заявил, что НАТО не задействована напрямую в конфликте в ИзраилеМОК временно отстранил Олимпийский комитет РоссииВ Израиле опознали более 850 тел мирных граждан