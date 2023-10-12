Самолёт главы МИД Ирана сменил курс в связи с атакой Израиля на аэропорты Сирии

Самолёт главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана вернулся обратно в Тегеран в связи с атакой авиации Израиля на сирийские аэропорты Дамаск и Алеппо.

Об этом сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источник.

Отмечается, что борт министра развернулся, поскольку не смог приземлиться в сирийских аэропортах.