Самолёт главы МИД Ирана сменил курс в связи с атакой Израиля на аэропорты Сирии
Самолёт главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана вернулся обратно в Тегеран в связи с атакой авиации Израиля на сирийские аэропорты Дамаск и Алеппо.
Об этом сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источник.
Отмечается, что борт министра развернулся, поскольку не смог приземлиться в сирийских аэропортах.
Ранее стало известно, что аэропорты Дамаска и Алеппо закрыли после того, как израильская авиация нанесла по этим объектам воздушные удары.