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Самолёт главы МИД Ирана сменил курс в связи с атакой Израиля на аэропорты Сирии

Самолёт главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана вернулся обратно в Тегеран в связи с атакой авиации Израиля на сирийские аэропорты Дамаск и Алеппо.

Самолёт главы МИД Ирана сменил курс в связи с атакой Израиля на аэропорты Сирии
© РИА Новости

Об этом сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источник.

Отмечается, что борт министра развернулся, поскольку не смог приземлиться в сирийских аэропортах.

Ранее стало известно, что аэропорты Дамаска и Алеппо закрыли после того, как израильская авиация нанесла по этим объектам воздушные удары.