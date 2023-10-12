Экс-сотрудник разведки Израиля указал на ошибки, из-за которых состоялась атака ХАМАС
Бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер назвал основные причины, по которым спецслужбы Израиля не смогли предотвратить нападение ХАМАС. Свою точку зрения он высказал немецкой газете Bild.
Несмотря на то, что израильские спецслужбы известны во всем мире своей разведкой, "они всего лишь люди", отметил Купервассер.
"Такова человеческая природа. Люди - оптимисты и всегда надеются на лучшее. Это было неправильно. Правда в том, что в мире есть люди, у которых плохие намерения и которые жестоки в достижении своих целей", - сказал он.
"Израильские спецслужбы уснули", - констатировал Купервассер. Израиль, по его словам, "не понимал истинной природы ХАМАС - радикальной исламской фанатичной организации". "Люди хотели верить, что ХАМАС хочет улучшить жизнь палестинцев в секторе Газа, что разрешение тысячам палестинцев приезжать в Израиль каждый день и работать удовлетворит ХАМАС", - подчеркнул эксперт.
Еще одной ключевой ошибкой, которую, по его мнению, допустил Израиль, является доверие к собственной военной силе.
"Считалось, что их будет сдерживать военная мощь Израиля, и они не будут совершать террористические атаки", - пояснил Купервассер. "Мы думали, что, поскольку нашли решение проблемы их ракетных атак и ликвидировали туннели, мы будем в безопасности", - указал эксперт, добавив, что это было фатальное заблуждение. "Мы должны были понять: если закроем дверь, они войдут через окно. И это именно то, что они сделали", - резюмировал он.