Экс-сотрудник разведки Израиля указал на ошибки, из-за которых состоялась атака ХАМАС

"Такова человеческая природа. Люди - оптимисты и всегда надеются на лучшее. Это было неправильно. Правда в том, что в мире есть люди, у которых плохие намерения и которые жестоки в достижении своих целей", - сказал он.



"Израильские спецслужбы уснули", - констатировал Купервассер. Израиль, по его словам, "не понимал истинной природы ХАМАС - радикальной исламской фанатичной организации". "Люди хотели верить, что ХАМАС хочет улучшить жизнь палестинцев в секторе Газа, что разрешение тысячам палестинцев приезжать в Израиль каждый день и работать удовлетворит ХАМАС", - подчеркнул эксперт.