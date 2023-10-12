Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией , сообщает 12 октября телекомпания LSM.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза, согласно подготовленной рекомендации, нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на национальном уровне уже ввел ряд европейских государств, в том числе Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.