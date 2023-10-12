Орбан озвучил позицию по расширению ЕС

"Я помню, что страны Центральной и Восточной Европы, которые в середине 2000-х годов присоединялись к Евросоюзу, принесли ему конкурентоспособность. Если бы Венгрия в тот период не стала бы членом ЕС, то его экономическое развитие провалилось бы, - сказал Орбан. - Экономический рост за последние 20 лет в основном обеспечивали страны Центральной Европы. Это означает, что Европейскому Союзу нужен динамизм, энергия, такие люди, которые хотят работать, хотят быть креативными. Если Европа не примет таких людей, настанет время, когда придется платить за это. Евросоюз потеряет конкурентоспособность".