Орбан озвучил позицию по расширению ЕС

Орбан считает, что ЕС потеряет конкурентоспособность в случае отказа от расширения
Евросоюз потеряет конкурентоспособность, если откажется от вступления новых стран, в частности, Грузии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на брифинге по итогам переговоров с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили в Телави.
"Я помню, что страны Центральной и Восточной Европы, которые в середине 2000-х годов присоединялись к Евросоюзу, принесли ему конкурентоспособность. Если бы Венгрия в тот период не стала бы членом ЕС, то его экономическое развитие провалилось бы, - сказал Орбан. - Экономический рост за последние 20 лет в основном обеспечивали страны Центральной Европы. Это означает, что Европейскому Союзу нужен динамизм, энергия, такие люди, которые хотят работать, хотят быть креативными. Если Европа не примет таких людей, настанет время, когда придется платить за это. Евросоюз потеряет конкурентоспособность".
Глава венгерского правительства также подчеркнул, что Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, а прошлогоднее решение руководства Союза о том, чтобы отказать республике в предоставлении статуса в отличие от Молдавии и Украины, было огорчающим и неправильным.
"Грузия является страной, которая особенно заслуживает указанный статус. Экономические показатели страны высокие. И я верю, что Евросоюз заинтересован в связях с кавказским регионом. Поэтому мы очень огорчены и злы, что Грузия не получила статус кандидата, а те страны, которые довольно отстают от нее в плане развития, приобрели его", - добавил Орбан.
Политик также отметил, что Евросоюзу необходимо решить, является ли расширение политическим процессом или оно основано на заслугах. "Если это процесс, основанный на заслугах, тогда то, что произошло в связи с вашей страной, довольно несправедливо, и это надо исправить как можно скорее", - заключил он.
Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом во вторник. В Телави состоялось первое заседание межправительственной комиссии, после которого между некоторыми министерствами обеих стран были подписаны соглашения.