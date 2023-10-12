В США назвали неожиданным появление Зеленского в штаб-квартире НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября неожиданно посетил штаб-квартиру НАТО, расположенную в Брюсселе, и принял участие в заседании министров обороны стран — участниц организации. При этом в ходе совещания он сделал отчаянное заявление, пишет американская газета Politico.

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В материале указано, что главе государства пришлось пойти на такой шаг из-за возобновившегося наступления Вооруженных сил РФ на восточных участках фронта. При этом, по мнению авторов публикации, уже зимой российские войска могут начать широкое продвижение в зоне боевых действий.

«Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — уточняется в статье.

Издание добавило, что во время заседания украинский лидер высказался об эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Как сказал президент, происходящее на Ближнем Востоке не отодвинет его страну на второй план.