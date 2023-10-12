В Венгрии упрекнули ЕС в лицемерии по отношению к Грузии
Евросоюз должен отказаться от лицемерия и двойных стандартов по отношению к Грузии и как можно скорее предоставить ей статус кандидата. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
23 июня 2022 года Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС. При этом Грузии такой статус предоставлен не был, несмотря на то, что страна является участником программы «Восточное партнерство» с 2009 года и в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с альянсом. А в 2017 году граждане Грузии получили право совершать туристические поездки в страны Шенгенской зоны без виз.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся вместе с премьер-министром страны Виктором Орбаном в Тбилиси, подчеркнул, что Будапешт выступает за скорейшее присоединение Грузии к ЕС.
«К сожалению, Европейский союз ведет себя крайне лицемерно по отношению к Грузии и применяет двойные стандарты, поскольку Украина и Молдавия не были обязаны выполнять список из 12 пунктов, которые были предъявлены в качестве предварительного условия Грузии для того, чтобы она стала кандидатом», - пояснил Сийярто в видеообращении, размещенном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Глава венгерского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что доклад Еврокомиссии «доказывает, что грузинские друзья добились значительного прогресса в процессе присоединения».
Он также заверил, что Венгрия окажет Грузии необходимую поддержку «в процессе вступления в ЕС».