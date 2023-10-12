В Венгрии упрекнули ЕС в лицемерии по отношению к Грузии

Евросоюз должен отказаться от лицемерия и двойных стандартов по отношению к Грузии и как можно скорее предоставить ей статус кандидата. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто , пишет ТАСС.

23 июня 2022 года Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС. При этом Грузии такой статус предоставлен не был, несмотря на то, что страна является участником программы «Восточное партнерство» с 2009 года и в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с альянсом. А в 2017 году граждане Грузии получили право совершать туристические поездки в страны Шенгенской зоны без виз.