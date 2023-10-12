«Египтяне действительно предупредили израильских чиновников, очевидно, было сделано недостаточно, чтобы остановить это. Это касается не только [информации] в отношении ХАМАС, но и как насчет нашей разведывательной информации о «Хезболле»? А как насчет наших разведданных по Ирану? <...> Они говорят, что нет четкой связи с Ираном. Я с этим не согласен», — отметил Маккол.