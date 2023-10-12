Участник лотереи выиграл джекпот в размере $1,8 млрд долларов

Человек, купивший лотерейный билет Powerball в Калифорнии, выиграл 1,765 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте лотереи.

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В Powerball рассказали, что билет «угадал все шесть чисел», выпавших вечером 11 октября, и сорвал джекпот. Стоимость билета составляла два доллара.

Победитель сможет выбрать между аннуитетной выплатой выигрыша (ежемесячным фиксированным платежом) и единовременной выплатой 774,1 миллиона долларов (до вычета налогов).

Если победитель выберет аннуитетную выплату, он получит один немедленный платеж, за которым последуют 29 ежегодных платежей, которые будут увеличиваться на пять процентов каждые 12 месяцев.

Этот лотерейный приз считается вторым по величине среди когда-либо выигранных в США. Он уступает лишь мировому рекорду в 2,04 миллиарда долларов - такой приз выиграл покупатель билета в Калифорнии осенью 2022 года.