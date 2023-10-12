Нетаньяху пригрозил санкциями за контакты с ХАМАС

Осуществление контактов с группировкой ХАМАС неприемлемо, а делающие подобное должны быть под санкциями. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
«Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, и те, кто делает это, должен подвергнуться санкциям», — заявил политик.
Нетаньяху также сравнил ХАМАС с ИГИЛ (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). По его мнению, ХАМАС ждет судьба ИГ и оно «будет сокрушено» и «извергнуто из сообщества наций».
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