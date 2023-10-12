Победа Трампа и дешевые роботакси: прогноз Илона Маска на 2024 год

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в 2024 году стоимость поездки на роботакси станет дешевле билета в метро, а на выборах президента США одержит победу Дональд Трамп. РБК собрало предсказания Маска, касающиеся нового года.

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Америка Трампа

Маск поспорил с мнением, что уголовные дела и арест экс-президента США Дональда Трампа могут стать его «политической смертью». По мнению Маска, это, наоборот, поможет Трампу одержать на президентских выборах в 2024 году «убедительную победу».

В то же время Маск заявил, что Трампу стоило бы «повесить шляпу и уйти в закат», так как в случае победы в конце президентского срока ему будет больше 80 лет. Миллиардер заявил, что это слишком много «для того, чтобы быть исполнительным директором чего-либо, не говоря уже о США».

Дешевые роботакси

Маск анонсировал массовый выпуск роботакси Tesla в 2024 году. При этом полноценная функция беспилотного вождения должна быть доступна уже в конце 2023-го.

Основатель Tesla рассказал, что у роботакси не будет руля и педалей, а пользоваться ими будет дешевле, чем автобусом или метро.

Конец глобальной рецессии

Маск считает, что глобальная рецессия, вероятно, завершится к весне 2024 года. По мнению миллиардера, столь продолжительный экономический спад благотворно повлияет на рынок и очистит его от «неправильных инвестиций».

«У рецессий есть положительная сторона: компании, которых не должно было существовать, перестают существовать», - подчеркивал Маск.

Роботы-гуманоиды Optimus на заводах Маск рассказал, что в 2024 году человекоподобные роботы Optimus начнут выполнять задачи на заводах Tesla. Первый Optimus, полностью состоящий из приводов Tesla, планируют выпустить в конце 2023 года.