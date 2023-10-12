Белый дом опроверг слова Байдена о фото убитых ХАМАС детей

Представитель Белого дома опроверг слова президента США Джо Байдена о том, что он видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС израильских детей. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Важно, чтобы американцы видели, что происходит, - я имею в виду, я занимаюсь этим долгое время, я никогда не думал, что увижу, получу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей", - заявил ранее президент США, отмечает телеканал.

Однако, по его информации, представитель Белого дома утверждает, что ни Байден, ни сотрудники его администрации не видели фотографий или подтвержденных сообщений о детях или младенцах, обезглавленных ХАМАС. Согласно его словам, Байден говорил о данных, предоставленных СМИ и представителями Израиля.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что боевики, атаковавшие кибуц Кфар-Аза, "ходили по домам, убивая младенцев, матерей и отцов в их спальнях". Корреспондент телеканала I24 Николь Цедек сообщила 10 октября из Кфар-Аза, что израильские военнослужащие сталкиваются с невообразимыми ужасами, когда выносят тела жертв, некоторые из которых были обезглавлены. При этом она озвучила оценки военных, согласно которым "было убито 40 младенцев и детей".

Эту историю активно распространили в том числе западные СМИ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.