Что происходит на Украине сегодня: последние новости на 12 октября

В четверг, 12 октября, украинские службы сообщили о повреждении одесской припортовой инфраструктуры и взрывах в Николаевской области. Последние новости о том, что происходит на Украине в этот день - в материале «Рамблера»

В Измаиле повреждена припортовая инфраструктура

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаиле повреждена припортовая инфраструктура, возникло несколько пожаров, передает Klymenko Time.

В оперативном командовании «Юг» сухопутных войск ВСУ заявили о повреждении складских помещений в портовой зоне Одесской области.

По данным «24 канала», склады атаковал беспилотник.

Взрывы в Николаевской области

Днем в четверг, 12 октября, Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что в Николаеве произошел взрыв. По данным канала, воздушную тревогу в городе объявили уже после него. При этом в местной администрации утверждают, что взрыв произошел за городом.

Позже в ВСУ заявили о ракетной опасности для объектов в южных областях.

Заявления Буданова

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил в интервью «Украинской правде», что украинские силы «выбились из графика». Он отказался назвать ситуацию отставанием, так как «это совсем другое толкование».

Также Буданов рассказал, что в этом сезоне Украине снова предстоит «битва за электроэнергию». По его мнению, стране грозит блэкаут.

На Украине ждут британскую ПВО

Украинские силы получат от Великобритании мобильную систему противовоздушной обороны Terrahawk Paladin. Как рассказал спикер ВСУ Юрий Игнат, эти системы смогут защитить важные объекты, если беспилотник попытается нанести удар, сообщает «24 канал». Игнат заявил, что Terrahawk Paladin можно использовать против наземных целей и кораблей.

Новый пакет британской военной помощи Украине также предусматривает технику для разминирования полей и поддержки транспортных средств.

Стрельба в Киеве

В Святошинском районе Киева военный открыл стрельбу на блокпосту. Как рассказали в полиции «24 каналу», военный принял решение стрелять, так как неизвестный водитель отказался остановить машину по требованию. В полиции заявили, что водитель «получил ранения в результате рикошета».