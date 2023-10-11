Столтенберг пригрозил ответом от НАТО виновникам инцидента на Balticconnector

Информации о причинах инцидента на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией пока нет, признался генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас Финляндия и Эстония проводят собственные расследования. НАТО готово помочь им в этом, собирает необходимую информацию и обменивается ею с союзниками, уточнил Столтенберг. "Пока нет информации о причинах того, что произошло", - цитирует РИА Новости главу Североатлантического альянса. Он также подчеркнул, что, "если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет решительным". Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, большая его часть проходит по дну Балтийского моря. Его пропускная способность – до 2,6 млрд кубометров в год. О повреждении газопровода стало известно 7 октября, когда о падении давления сообщил один из его операторов Gasgrid Finland. 8 октября газопровод перекрыли. 10 октября Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждения не могут быть вызваны естественными причинами.