Стало известно о взрыве в районе Николаева
В районе города Николаев на Украине произошел взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».
Прилет в пригороде Николаева Виталий Ким. В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Он заявил о наличии информации о возможных разрушениях в одном из районов на окраине населенного пункта, добавив, что также известно об одном пострадавшем.
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