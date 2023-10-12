Стало известно о взрыве в районе Николаева

В районе города Николаев на Украине произошел взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

Прилет в пригороде Николаева Виталий Ким . В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Он заявил о наличии информации о возможных разрушениях в одном из районов на окраине населенного пункта, добавив, что также известно об одном пострадавшем.