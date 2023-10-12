Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не позволят себя поучать

Белорусы и россияне никому не позволят себя поучать, а также посягать на единство и наследие славянского рода. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в приветственном слове участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" в Минске.

"Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", - сказал глава государства.

По его словам, Белоруссия и Россия сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать чуждые идеалы и ценности.

Лукашенко подчеркнул, что изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа - главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран.