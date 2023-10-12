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«США активизировали усилия по передаче активов России Киеву»

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Высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы заставить западные правительства передать Украине сотни миллиардов долларов замороженных российских активов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника.

В Вашингтоне все активнее выступают за конфискацию российских активов в пользу Украины на фоне того, как власти в США и Европе сталкиваются с новыми препятствиями на пути своих планов направить деньги налогоплательщиков на военные нужды Киева. По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов. Эксперты предупреждают, что изъятие этих денег повлечет юридические проблемы и создаст серьезные финансовые риски. Большая часть российских резервов хранится в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные сомнения по поводу конфискации этих денег. Если бы Вашингтон действовал в одиночку, он смог бы использовать только примерно пять миллиардов долларов, находящихся в США, отмечает WP.

Индия ужесточила правила ведения бизнеса с компаниями Китая

Власти Индии ужесточили правила экономической безопасности, запретив индийским компаниям вести переговоры с компаниями из «недружественных стран» - Китая и Пакистана - без предварительного разрешения. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Запрет касается не только индийских компаний, но и зарубежного бизнеса, зарегистрированного в стране. По словам источников Hindustan Times, недавно правительство разослало предписание, требующее от компаний «получить одобрение, прежде чем вступать в какие-либо деловые отношения с недружественными соседними странами». Власти объяснили такую меру «растущими проблемами безопасности». Собеседник Hindustan Times заявил, что ранее некоторые частные индийские фирмы попытались привлечь китайских подрядчиков к реализации инфраструктурных проектов.

В Польше подготовили счет для Украины

Польский политик, кандидат в депутаты сейма от коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Варшава должна выставить Киеву счет и выдвинуть несколько условий, сообщает Polsat News. Она подчеркнула, что в «Конфедерации» придерживаются «позиции политического реализма: помощь - да, привилегии - нет». Политик заявила, что эмбарго на поставки украинского зерна недостаточно - запрет необходимо распространить и на другие украинские товары.

Брылка подчеркнула, что «благодарность не является валютой в международных отношениях». По ее словам, если Варшава хочет, чтобы ее уважали, она должна выставить Киеву счет за свою помощь. В «Конфедерации» оценили оказанную помощь в сто миллиардов злотых (около 23,5 миллиарда долларов) и разработали «четкие и жесткие условия», среди них - отзыв жалобы на Польшу во Всемирную торговую организацию, прекращение «украинизации» торговли и эксгумация жертв Волынской резни.

«ЧФ идет в Абхазию»

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что в Очамчирской бухте появится пункт постоянного базирования кораблей ВМС России. Как сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Национальное радио Китая, бухта может стать второй базой российского Черноморского флота (ЧФ).

По мнению военного эксперта Чжоу Вэйчжэна, это ход «с прицелом на противостояние НАТО», способный усилить позиции России в Закавказье и исключить риски со стороны ВСУ. Вэйчжэн подчеркнул, что бухта выходит в Черное море, но находится в более чем 700 километрах от Одессы по прямой, поэтому Украина не сможет использовать дроны и беспилотные катера против ЧФ.

«Просчет США на Ближнем Востоке - проблема для Украины»

Правительство США начало оказывать военную поддержку Израилю, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАС. Если Штаты вступят в боевые действия на Ближнем Востоке, это станет их просчетом - одновременно сдерживать Китай и помогать Украине у них не получится, пишет японский портал Nikkei.