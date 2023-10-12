Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве. Об этом рассказали в канцелярии премьера.

«Блинкен встретился с Нетаньяху», — сообщается на официальном сайте канцелярии.

Там добавили, что встреча прошла в штаб-квартире Минобороны Израиля.