В Киеве произошла стрельба

В Киеве в одном из районов города произошла стрельба. Об этом сообщает Klymenko Time.

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Отмечается, что на месте происшествия находится много полицейских, есть пострадавшие в результате инцидента.

Официальных комментариев по произошедшему пока нет.

6 октября сообщалось, что в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». При этом отмечается, что в Киеве тревога не объявлялась.