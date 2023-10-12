Боррель заявил о сомнениях ЕС в нейтральности Китая по кризису на Украине
Страны Евросоюза испытывают сомнения по поводу того, что Китай занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине. Об этом в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как он отметил, в Европе "не полностью убеждены в том, что Китай занимает нейтральную позицию по отношению конфликту".
"Быть нейтральным в этом случае равнозначно тому, чтобы со стороны наблюдать за тем, как лиса входит в курятник, и ждать результата", - сказал он.
"Мы не ожидаем того, что Китай последует позиции Европы. Нам известно о соображениях китайской стороны и тех ограничениях, которые есть у нее в этом конфликте, а также об их тенденции рассматривать его через призму противоборства с США", - указал верховный представитель ЕС.
Боррель 12-14 октября посетит Китай и примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне.
Визит Борреля в КНР в этом году откладывался уже дважды: в апреле из-за положительного теста на COVID-19 и летом после исчезновения из публичного поля занимавшего тогда пост главы МИД Китая Цинь Гана.