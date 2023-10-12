Боррель заявил о сомнениях ЕС в нейтральности Китая по кризису на Украине

"Мы не ожидаем того, что Китай последует позиции Европы. Нам известно о соображениях китайской стороны и тех ограничениях, которые есть у нее в этом конфликте, а также об их тенденции рассматривать его через призму противоборства с США", - указал верховный представитель ЕС.