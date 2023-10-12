Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес Ирана

Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль была бы невозможна без поддержки, оказанной ему в последние годы со стороны Ирана. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке.

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"Нашей второй серьезной озабоченностью является региональный аспект конфликта. Без поддержки Ирана на протяжении последних нескольких лет ХАМАС не смогло бы осуществить эту атаку", - сказал Шольц. "Ликующие заявления иранского режима достойны презрения. Руководство Тегерана показывает свое истинное лицо", - утверждал он.

В то же время глава правительства ФРГ подчеркнул, что нападение на Израиль третьих сил, включая организацию "Хезболлах", будет "непростительной ошибкой".

"Хезболлах не должна вмешиваться в боевые действия. Это не только приведет к оправданной и жесткой реакции Израиля. Ливан окажется на краю пропасти", - предупредил Шольц.

Прежде всего, по его словам, "в таком случае возникнет угроза опустошительного пожара, распространившегося на Северную Африку и Йемен".

"Вместе с нашими партнерами мы используем все каналы, чтобы предотвратить такой апокалиптический сценарий. Наше послание ясно: нападение на Израиль было бы непростительной ошибкой", - резюмировал канцлер ФРГ.