В Израиле назвали условие отмены блокады сектора Газа

Сектор Газа будет оставаться под энергетической и гуманитарной блокадой до тех пор, пока похищенные бойцами ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. По его словам, которые приводит The Times of Israel, Израиль не вернет в Газу свет и воду до освобождения заложников.

Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой, — сказал он.

«Гуманитаризм ради гуманитаризма», пояснил позицию израильских властей Кац. По его словам, никто не может проповедовать мораль Израилю, учитывая ситуацию.

Как напоминает издание, речь идет примерно о 150 людях, похищенных и доставленных в сектор Газа после нападения ХАМАС на израильскую территорию, их судьба до сих пор неизвестна.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие. Он также подчеркнул, что бойцы израильской армии нанесут ХАМАС беспрецедентный ответный удар.