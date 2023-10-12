Польша обвинила свыше 100 россиян и белорусов в шпионаже

Все они были высланы из страны или арестованы.

© Zuma/TACC

«Это произошло за восемь лет правления в стране партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», — рассказал глава ведомства Мариуш Каминьский в эфире Польского радио.

Касаясь работы на этом направлении до 2015 года, когда политическое движение пришло к власти, министр указал, что результаты правившей в стране с 2007 года партии «Гражданская платформа» были намного скромнее. Тогда за такой же период было задержано 11 шпионов, семерых выслали.