Польша обвинила свыше 100 россиян и белорусов в шпионаже

В МВД Польши заявили о 100 подозреваемых в шпионаже россиянах и белорусах
Все они были высланы из страны или арестованы.
«Это произошло за восемь лет правления в стране партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», — рассказал глава ведомства Мариуш Каминьский в эфире Польского радио.
Касаясь работы на этом направлении до 2015 года, когда политическое движение пришло к власти, министр указал, что результаты правившей в стране с 2007 года партии «Гражданская платформа» были намного скромнее. Тогда за такой же период было задержано 11 шпионов, семерых выслали.
Минувшим летом польские спецслужбы сообщали об аресте 15 граждан России, Белоруссии и Украины по подозрению в разведдеятельности в пользу другого государства. По версии следствия, они наблюдали за критически важной инфраструктурой в стране, в том числе военными объектами, а также готовили диверсии и занимались распространением пропаганды.