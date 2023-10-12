В Турции прокомментировали кадры с сожжением боевиками ХАМАС участницы фестиваля

В Турции опровергли подлинность кадров с сожжением боевиками ХАМАС участницы фестиваля
Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла утверждения, что появившиеся в сети фотографии с заживо сгоревшей якобы в результате действий боевиков палестинского радикального движения ХАМАС девушки, захваченной ими на музыкальном фестивале в Израиле, сделаны в ходе нынешнего конфликта. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).
"Опубликованное в некоторых аккаунтах в соцсетях утверждения о том, что "элементы сопротивления ХАМАС заживо сожгли девушку, которую они захватили на фестивале", не соответствуют действительности. Предъявляемые изображения [инцидента] были сделаны в Гватемале в мае 2015 года. Снимки, получившие широкое освещение в международной прессе, касаются инцидента с молодой девушкой, обвинявшейся в убийстве таксиста", - говорится в сообщении центра.
Уточняется, что "девушка была жестоко убита толпой в деревне Рио-Браво, расположенной в 150 км к западу от города Гватемала".
Администрация также опровергла актуальность кадров, распространившихся в соцсетях, как боевики ХАМАС убили израильтянина из числа мирных жителей и "вырвали ему сердце". Сообщается, что изображения этого инцидента появились в мексиканской прессе в августе 2020 года, на них запечатлена расправа членов местного наркокартеля над наркоторговцем конкурентов.
Ранее израильские СМИ сообщили, что активисты израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге страны. Все погибшие находились на музыкальном фестивале Nature Party под открытым небом в момент нападения ХАМАС. Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия.