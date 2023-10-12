В Турции прокомментировали кадры с сожжением боевиками ХАМАС участницы фестиваля

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла утверждения, что появившиеся в сети фотографии с заживо сгоревшей якобы в результате действий боевиков палестинского радикального движения ХАМАС девушки, захваченной ими на музыкальном фестивале в Израиле, сделаны в ходе нынешнего конфликта. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).

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"Опубликованное в некоторых аккаунтах в соцсетях утверждения о том, что "элементы сопротивления ХАМАС заживо сожгли девушку, которую они захватили на фестивале", не соответствуют действительности. Предъявляемые изображения [инцидента] были сделаны в Гватемале в мае 2015 года. Снимки, получившие широкое освещение в международной прессе, касаются инцидента с молодой девушкой, обвинявшейся в убийстве таксиста", - говорится в сообщении центра.

Уточняется, что "девушка была жестоко убита толпой в деревне Рио-Браво, расположенной в 150 км к западу от города Гватемала".

Администрация также опровергла актуальность кадров, распространившихся в соцсетях, как боевики ХАМАС убили израильтянина из числа мирных жителей и "вырвали ему сердце". Сообщается, что изображения этого инцидента появились в мексиканской прессе в августе 2020 года, на них запечатлена расправа членов местного наркокартеля над наркоторговцем конкурентов.