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Шольц: ФРГ запретит деятельность ХАМАС и палестинской организации Samidoun

Власти Германии запретят деятельность в стране радикального движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключённых в тюрьмах Израиля Samidoun.

Шольц: ФРГ запретит деятельность ХАМАС и организации Samidoun
© globallookpress.com

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«МВД ФРГ введёт запрет на деятельность ХАМАС в Германии», — цитирует его ТАСС.

Шольц добавил, что объединение Samidoun, члены которого открыто прославляют «жестокие террористические акции», также будет запрещено в ФРГ.

9 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристиан Вагнер подтвердил, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС есть граждане Германии.