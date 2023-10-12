МККК сообщил о поддержании контактов с ХАМАС и Израилем по заложникам

Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает контакты с группировкой ХАМАС и официальными лицами Израиля и готов оказать содействие в освобождении заложников. Об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

"Захват заложников запрещен международным гуманитарным правом, и любой, кто удерживается, должен быть немедленно освобожден", - отметил он.

Карбони сообщил, что сейчас МККК "находится в контакте с ХАМАС и официальными лицами Израиля, что является частью усилий по этому вопросу".

"В качестве нейтрального посредника мы готовы проводить гуманитарные визиты, облегчать общение между заложниками и членами семей и облегчать любое возможное освобождение", - говорится в заявлении.

Региональный директор МККК обратил внимание также на тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, призвав стороны "уменьшить страдания гражданских лиц".

"По мере того, как Газа теряет электроэнергию, больницы теряют электроэнергию, что представляет риск для новорожденных в инкубаторах и пожилых пациентов, получающих кислород. Прекращается диализ почек, и невозможно сделать рентген", - отметил он, предупредив, что "без электричества больницы рискуют превратиться в морги".