В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что остановка газопровода Balticconnector из-за повреждения не угрожает газоснабжению страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

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По его словам, в Инчукалнском газохранилище достаточно запасов Он подчеркнул, что при необходимости можно доставлять газ через СПГ-терминал в литовской Клайпеде.

«Следует добавить, что компания Latvenergo достигла соглашения [с терминалом] Latvenergo имеет многолетнее право импортировать газ через этот терминал», — сказал министр.

По словам главы ведомства, инцидент на газопроводе расследуется как возможная попытка диверсии. Кариньш призвал дождаться результатов расследования.

Ранее представители Центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector произошла в результате механического воздействия, а не взрыва.