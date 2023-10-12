Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал прошедшую в Берлине акцию в поддержку ХАМАС и заявил, что Германия приняла слишком много иностранцев. Об этом сообщает Politico.

«Было серьезной ошибкой впускать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов; это создает группы давления внутри стран, которые это делают», - заявил Киссинджер.

Киссинджер, уроженец Германии, переживший Холокост, заявил, что ему было «больно видеть», как уроженцы арабских стран в Берлине праздновали нападение на Израиль.

Киссинджер назвал действия ХАМАС «открытым актом агрессии» и подчеркнул, что этот акт должен быть встречен «определенным наказанием».

«Ближневосточный конфликт имеет опасность эскалации и вовлечения в него других арабских стран под давлением общественного мнения», - предупредил бывший госсекретарь.

Он заявил, что реальная цель ХАМАС и сторонников движения может заключаться в том, чтобы «мобилизовать арабский мир против Израиля и сойти с пути мирных переговоров».

Киссинджер допустил, что Израиль может принять меры против Ирана, если сочтет, что Тегеран причастен к нападению ХАМАС.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

К 12 октября количество жертв с обеих сторон превысило 1300 человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.