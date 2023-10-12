Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике и упрекнул Китай

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз остался недоволен нейтральной позицией Пекина в российско-украинском конфликте. В беседе с SCMP он сравнил Россию с лисой, входящей в курятник, а Китай — с человеком, который смотрит на происходящее со стороны.

Как сохранить нейтралитет между агрессором и страной, в которую он вторгся? Быть нейтральным в таком случае — это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать результата, — сказал Боррель.

Глава Евродипломатии подчеркнул, что участие Китая в мирной конференции, которую власти Саудовской Аравии организовывали в августе, является «хорошим шагом», однако он считает, что Пекин мог сделать гораздо больше для установления мира между Москвой и Киевом. По его словам, необходимо проделать большую работу, чтобы убедить Украину в том, что КНР выступает не на стороне России.