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Украинский флаг на небоскребе в Нью-Йорке заменили израильским

На небоскребе Bloomberg L.P. в Нью-Йорке сменили изображение украинского флага на крыше на флаг Израиля. Внимание на это обратил корреспондент РИА Новости.

Украинский флаг на небоскребе в Нью-Йорке заменили израильским
© globallookpress.com

РИА Новости отмечает, что неоновое изображение украинского флага появилось на здании по адресу Лексингтон авеню, 731 в 2022 году. Флаг был виден за много кварталов из разных точек Нью-Йорка.

«Вы знаете Америку. Какой бы кризис не произошел, важно поддержать союзников», - так объяснил смену флага один из работников здания.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

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К 12 октября количество жертв с обеих сторон превысило 1300 человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.

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