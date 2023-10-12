Украинский флаг на небоскребе в Нью-Йорке заменили израильским

На небоскребе Bloomberg L.P. в Нью-Йорке сменили изображение украинского флага на крыше на флаг Израиля. Внимание на это обратил корреспондент РИА Новости.

РИА Новости отмечает, что неоновое изображение украинского флага появилось на здании по адресу Лексингтон авеню, 731 в 2022 году. Флаг был виден за много кварталов из разных точек Нью-Йорка.

«Вы знаете Америку. Какой бы кризис не произошел, важно поддержать союзников», - так объяснил смену флага один из работников здания.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.