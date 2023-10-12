СМИ: Израиль и Египет договорились вывести из Газы иностранцев

Израиль и Египет достигли «принципиальных договоренностей» создать безопасный коридор для выход из сектора Газа американцев и других иностранных граждан. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц США и Израиля.

По словам источников Axios, в Газе находятся более 500 американцев и сотни других иностранных граждан, в том числе работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.

Закрытие границ с Израилем и Египтом и продолжающиеся авиаудары сделали практически невозможным выезд из Газы. Ожидаемая израильская наземная операция еще больше усложнит ситуацию, подчеркивает Axios.

Израиль и Египет достигли соглашения о создании коридора для иностранцев, но чиновники подчеркивают, что осуществить план будет трудно, в основном из-за того, что для этого потребуется прекращение огня.